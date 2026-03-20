İstanbul’da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde akşam saatlerine doğru ‘Huzur İstanbul’ denetimi yapıldı. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı.

İSTANBUL'DA HUZUR OPERASYONU

Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulama da polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Durdurulan araçlar ve sürücüler ekipler tarafından didik didik arandı.

GBT'NİN YANI SIRA EL ÇANTALARI VE VALİZLER KONTROL EDİLDİ

Öte yandan, belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontroller yapıldı. Şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları ve valizler kontrol edildi. Uygulamanın geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır