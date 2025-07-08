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İstanbul’da helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı

İstanbul'da, farklı noktalarda helikopter destekli asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar, "Bufy" isimli narkotik polis köpeği didik didik arandı.

İstanbul’da helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı

İstanbul’da Fatih ve Beyoğlu ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede, asayiş ve huzur denetimi gerçekleştirildi. İlçe emniyet müdürlüklerine bağlı Asayiş, Narkotik, Yunus ve Trafik Denetleme ekipleri katıldı. ‘Huzur Uygulaması’ Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Turgut Özal Millet Caddesi’ndeki uygulama noktalarında yapıldı.

İstanbul’da helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı 1

"BUFY" İSİMLİ NARKOTİK POLİS KÖPEĞİ DİDİK DİDİK ARADI

Denetimde şüpheli araçlar durdurularak sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama(GBT) kontrolü yapıldı. Durdurulan araçlar, "Bufy" isimli narkotik polis köpeği didik didik arandı. Uygulamaya helikopter havadan destek verirken, denetimin geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

08 Temmuz 2025
08 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul asayiş
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