İstanbul’da helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı

İstanbul’da Fatih ve Beyoğlu ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede, asayiş ve huzur denetimi gerçekleştirildi. İlçe emniyet müdürlüklerine bağlı Asayiş, Narkotik, Yunus ve Trafik Denetleme ekipleri katıldı. ‘Huzur Uygulaması’ Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Turgut Özal Millet Caddesi’ndeki uygulama noktalarında yapıldı.

"BUFY" İSİMLİ NARKOTİK POLİS KÖPEĞİ DİDİK DİDİK ARADI

Denetimde şüpheli araçlar durdurularak sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama(GBT) kontrolü yapıldı. Durdurulan araçlar, "Bufy" isimli narkotik polis köpeği didik didik arandı. Uygulamaya helikopter havadan destek verirken, denetimin geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

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