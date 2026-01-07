HABER

İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 219 suç kaydı ortaya çıktı!

İstanbul’da peş peşe yaşanan hırsızlık olayları sonrası başlatılan soruşturmada, AVM, pazar ve evleri hedef alan iki kadın şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen zanlıların toplam 219 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çiğdem Sevinç

İstanbul’da, hırsızlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli operasyonlar düzenleniyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ilk olay, 18 Aralık 2025'te yaşandı.

İstanbul da hırsızlık operasyonu: 219 suç kaydı ortaya çıktı! 1

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, 22 Aralık günü Sarıyer’de bir AVM’de A.M.R.’nin çantasından cep telefonu, 600 euro ve 8 bin TL parasının çalındığı tespit edildi.

İstanbul da hırsızlık operasyonu: 219 suç kaydı ortaya çıktı! 2

PEŞ PEŞE HIRSIZLIKLAR

Ardından 23 Aralık 2025'te, Bağcılar Yüzüncü Yıl Mahallesi 2190 Sokak üzerinde kurulan Salı Pazarı’nda, F.Ç. adlı kişinin cep telefonu çalındı. Aynı gün yine Bağcılar’da girdikleri G.M. adlı kişinin evinden 1 adet bileklik, 4 parça küpe, 2 adet yüzük, 100 dolar ve 13 bin TL para çalındı.

İstanbul da hırsızlık operasyonu: 219 suç kaydı ortaya çıktı! 3

İKİSİ DE KADIN HIRSIZ ÇIKTI

Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde tüm bu olayları gerçekleştiren hırsızların, iki kadın olduğu belirlendi.

Görüntülerdeki iki şüphelinin, bu dört olaydaki zanlılar olduğu saptandı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin 31 yaşındaki Eda P. ile 37 yaşındaki Asya T. olduğu belirlendi.

SUÇ MAKİNELERİ ÇIKTI

Derinleştirilen soruşturmada iki şüpheli kadının, hırsızlık amacıyla Sarıyer bölgesinde bulundukları saptandı. Harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, düzenlenen operasyonla iki şüpheli kadını yakaladı.

Yapılan incelemede Eda P.’nin 127, Asya T.’nin ise 92 olmak üzere toplam 219 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hırsız İstanbul
