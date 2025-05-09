İstanbul'da horoz dövüşü baskın: Para cezası yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nisan ayında Beykoz'da Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde bulunan metruk bir binada horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını aldı.Emniyet ekipleri sözkonusu adrese güvenlik önlemi alarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında horoz dövüşü yapılan yeri sağlayan ve dövüşü organize edenlerle 21 kişiyi gözaltına aldı.Yakalananların horoz dövüşü yoluyla kumar oynadıkları belirlendi. Operasyon sırasında 3 horozla birlikte, 10 bin lira nakit para daele geçirildi.Gözaltına alınan 21 kişiye 'Hayvan dövüştürmek' suçundan toplam 194 bin 187 lira para cezası uygulandı.Horoz dövüşünün yapıldığı yerin sahibi M.K. 'Kumar oynanması için yer sağlama' suçundan ve 5199 SKM suçlarından, dövüşü organize eden S.B. ve K.C. ise haklarında başlatılan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır