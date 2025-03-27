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İstanbul'da iki marketten silahla soygun yapan zanlı tutuklandı

27.03.2025 12:36
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İstanbul'da farklı tarihlerde iki marketten silah tehdidiyle 207 bin lira çalan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da iki marketten silahla soygun yapan zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 27 Ocak'ta Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Pazaryolu Caddesi'nde bulunan market ile 2 Şubat'ta Bahçelievler Zafer Mahallesi Site 3. Sokak'taki marketin soyulmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, Esenyurt'taki markete gelen siyah giyimli, kasklı şüphelinin iş yeri çalışanı E.E'yi (20) depoya indirdiğini, başına silah tutarak kasanın şifresini öğrendiğini, ellerini kelepçeledikten sonra kasadaki 107 bin lirayı alıp uzaklaştığını tespit etti.

Bahçelievler'deki soygunda ise siyah giyimli, eldivenli ve kasklı zanlının, kasanın bulunduğu ofis bölümünde market çalışanı D.Ç'nin (22) ağzını kapatıp başına silah tutarak 100 bin lirayı aldığı ve ellerini kelepçeledikten sonra kaçtığı belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin 32 yaşındaki P.V.Ü. olduğunu ve silahlı soygun öncesinde marketlerde müşteri gibi alışveriş yaparak keşif gerçekleştirdiğini saptadı.

Operasyonda yakalanan zanlının evinde bir tabanca, 2 şarjör ve 36 fişek ele geçirildi.

P.V.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, zanlının kendisini yakalayan polislere, "Soygun öncesinde çok çalışıp planlama yaptım, tedbir aldım. Beni nasıl yakaladınız?" dediği öğrenildi.

Güvenlik kamerası kaydında şüphelinin kaskla markete girdiği, market çalışanına silah zoruyla kasayı açtırıp paraları aldıktan sonra ayrıldığı görülüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul hırsızlık
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