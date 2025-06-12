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İstanbul'da imamı okla vurmuştu! Beklenen rapor geldi

İstanbul'da Muhammed Fatih Gündoğdu, tartıştığı cami imamı Dursun Kuru'yu okla vurup yaralamıştı. Davada beklenen rapor geldi. Adli Tıp Kurumu raporunda, sanık hakkında 'Akıl sağlığı yerindedir' şeklinde karar verildiği görüldü.

İstanbul'da imamı okla vurmuştu! Beklenen rapor geldi

Bağcılar Merkez Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Necati Camii'nde 24 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda, tartışdığı cami imamı Dursun Kuru'yu okla yaralayan sanık Muhammet Fatih Gündoğdu'nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Muhammet Fatih Gündoğdu ve taraf avukatları katıldı.

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BEKLENEN RAPOR GELDİ

Daha önceki celselerde Adli Tıp Kurumu'ndan istenen 'Akıl Sağlığı Raporu', bugün görülen duruşmada okundu. Raporda, Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan incelem sonrasında sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna ve cezai ehliyetinin tam olduğuna kanaat getirildiği belirtildi.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Daha önceki celselerde başka kurumlardan talep edilen bazı evrakların, henüz dosyaya eklenmemiş olması sebebiyle bu taleplerin yeniden yapılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

12 Haziran 2025
12 Haziran 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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