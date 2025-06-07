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İstanbul'da kalanlar oraya akın etti! Yürümek imkansız hale geldi: "Nefes almakta zorlanıyoruz"

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da kalan vatandaşlar sıcak havayı da fırsat bilerek Adalar'a akın etti. Şehir Hatları vapurlarında yoğunluk yaşanırken, Büyükada sahilinde insanlar yürümekte güçlük çekti. Ankara'dan Adalar'ı ziyaret etmek için gelen bir vatandaş, "Nefes almakta zorlanıyoruz şu an. Adım atamıyoruz Adalar sokaklarında" dedi.

İstanbul'da kalanlar oraya akın etti! Yürümek imkansız hale geldi: "Nefes almakta zorlanıyoruz"

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, havanın da sıcak olmasının etkisiyle bir çok kişi Adalar'ı ziyaret etti. Şehir Hatları vapurlarında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanırken, Kabataş ve Bostancı iskelelerinde kuyruklar oluştu. Büyükada'yı ziyaret eden bir çok kişi sahilde yürüyüş yapıp, bisiklet kiraladı. Büyükada sahilinde insanların zaman zaman yürümekte güçlük çektiği görüldü. Kafe ve restoranlarda yoğunluktan etkilenirken, esnaf Adalar'a yönelik ilgiden memnun kaldı.

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"NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUZ"

Ankara'dan gelerek Adalar'ı ziyaret eden Aysel Tunçel, "Adalar'da, İstanbul'da bayram tatili geçirmekteyiz. Ama felaket bir yoğunluk var. Ulaşımda bir zorluk. Tahmin edilemeyecek bir zorluk. Önceleri böyle miydi? Bilemiyoruz. Yıllar öncesinden de Adalar’a geldik ama bu kadar bir vapur kalabalığının olduğunu, turizmin akın ettiğini görmemiştim. Gerçekten çok kalabalık. Nefes almakta zorlanıyoruz şu an. Adım atamıyoruz Adalar sokaklarında. Günübirlik geldik. Bayram tatili için geldik biz. Ama iyi ki de gelmişiz. İstanbul'un havası ayrı bir güzel çünkü" dedi.

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"MÜTHİŞ BİR KALABALIK VAR"

Adalar’da güzel vakit geçirdiğini söyleyen Loren Karaorman, "Güzel geçiyor. Bugün hava da güzeldi, ama biraz fazla kalabalık tabi. Hem hafta sonu hem bayram tatili olması sebebiyle kalabalık. Biz de İstanbul'dan geldik. Biraz gemi yolculuğu yapmak istedi oğlumuz. Güzel, keyifli geçiyor. Çok kalabalıktı yani. Bisiklet kiraladık. Aslında biraz gezdik, ama daha yukarılara çıkamadık. Hem hava çok sıcak hem de gerçekten müthiş bir kalabalık var. Biraz daha sakin zamanlarla gelmek lazım” dedi.

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Çocukluğundan beri Adalar’a geldiğini söyleyen Erkan Topçuoğlu, "Yaklaşık 40 senedir İstanbul'dayım. Bostancı'da, Asya kıtasında otuyorum. Buraya genelde çocukken daha çok gelirdik. Adanın birçok tarafında eskiden kalma eşimiz, dostumuz, insanımız vardı. Fakat bundan 25-30 sene önceki Adalar ile, şimdiki Adalar tabi ki de bir değil. Yani İstanbul'un daha kalabalık olması, önceden buraya ulaşımın daha güç olup, şimdi daha da basitleşmesinden ötürü. İnsanların buraya talebinin yoğunlaşması, hal böyle olunca da ortaya böyle de yerine göre güzel, yerine göre de olumsuz yönleri olan bir konum, yer haline geliyor. Hava almak için keyif aldığımız bir yer. O yüzden gelmekten her zaman mutluyuz yani. İnsanlar da görüldüğü üzere hepsi mutlu zaten" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İstanbul
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