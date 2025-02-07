İstanbul'da kar yüzünü gösterdi, sürücüler sor anlar yaşadı! Öğrenciler kar tatili haberi beklerken, Meteoroloji'den yeni tahminler geldi

İstanbul'da yağışı yüzünü gösterdi. Aylardır merakla beklenen "İstanbul'a kar yağacak mı? Ne zaman yağacak?" soruları yanıt buldu. Meteoroloji ve AKOM'un günler öncesinden uyardığı kar yağışı, İstanbul'da başladı. Dün akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Öğrenci ve veliler İstanbul'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı için İstanbul Valiliği'nden yapılabilecek açıklamaya kilitlenirken; Meteoroloji'den yeni uyarılar geldi. İstanbul'da bugün de kar yağışı var mı? İşte 7 Şubat 2025 hava durumu tahminleri...

BAŞAKŞEHİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Başakşehir'i beyaz bürüdü. Yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, parklarda ve sokaklarda kartopu oynadı.

HADIMKÖY VE ALİBEYKÖY'DE ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kar yağışı başta Arnavutköy, Silivri ve Esenyurt olmak üzere kentin yüksek kesimli ilçelerde kendini gösterdi.

Beyaza bürünen caddeler beraberinde kazaları da getirdi. Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi ile Eyüpsultan'ın Alibeyköy Mahallesi'nde, kayganlaşan caddelerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler yolda kalınca araçları, çevredeki vatandaşlar tarafından itilerek yoldan ilerletilmeye çalışıldı.

Yokuştan inmeye çalışan bazı araçlar kaldırıma çıktı, bazısı ise duramayarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait (İBB) kar küreme araçları, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenci ve veliler İstanbul'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı için İstanbul Valiliği'nden yapılabilecek açıklamaya kilitlenirken; herhangi bir kar tatili haberi gelmedi.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL? KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat hava durumu tahminlerini yayımladı. Gelen son bilgilere göre hava sıcaklığının 3 derece olacak olan İstanbul'da kar yer yer bugünde etkili olacak. Megakentte aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek yerlerde kar yağışı bekleniyor.

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI VAR MI?

3 yıl önceki İstanbul'u vuran kar kabusu hakkında da konuşan Orhan Şen, "Öyle bir yağışla karşılaşmayız" dedi. Şehir içinde kar yağışı görebiliriz ama yerde kar tutması görmeyiz. Şubat ayı kış ayı olarak geçecek. Daha İstanbul'da kar yağışı göreceğiz. Şubat ortası, sonu ve Mart başında yine kar göreceğiz. İstanbul'da bu hafta kar yağışını noktalıyoruz ama önümüzdeki hafta sonu yeniden kar yağışı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

14 ŞUBAT'TA YENİDEN İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "13 ve 14 Şubat'ta kar yağışı İstanbul'a tekrar geliyor. Bu kar yağışı biraz daha kuvvetli görünüyor. Yerde biraz daha fazla tutabilir." ifadelerini kullandı.