İstanbul'da kasım ayı tiyatro takviminden öne çıkanlar

Kültür-sanat takvimi kapsamında, kasım ayında çeşitli tiyatro oyunları seyirciyle buluşacak. John Steinbeck’in "Fareler ve İnsanlar" eseri ile Enver Aysever'in yazıp yönettiği "Makul Şüpheli" oyunu, İstanbul'da sahnelenecek oyunlar arasında yer alıyor. Biletlere, Biletinial üzerinden ulaşabilecek.

John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar" adlı eseri, Gösteri İstanbul prodüksiyonuyla sahneleniyor. Aydın Sigalı’nın yönettiği oyun, yalnızlık, umut ve dostluk temalarını konu alıyor. Oyunda Erdem Irmak, Volkan Dinç ve Erkan Taşdöğen rol alıyor. Oyunun sahne tasarımı Behlüldane Tor'a, kostüm tasarımı ise Emine Kaynak Yıldırım'a ait. "Fareler ve İnsanlar", 16 ve 26 Kasım’da Fişekhane’de, 25 Kasım’da ise DasDas’ta sahnelenecek.

Gazeteci ve yazar Enver Aysever’in yazıp yönettiği "Makul Şüpheli", Aykırı Kumpanya prodüksiyonuyla izleyiciyle buluşuyor. Adalet, özgürlük ve vicdan kavramlarını hiciv türünde ele alan oyunda, müzikler Haluk Polat imzası taşıyor. Piyanoda Haluk Polat, klarnette Tarçın Çelebi, gitarda Nurevşan Kırçiçek ve vokalde Nisan Aysever yer alıyor.

Oyunun kadrosunda Gamze Uçar, Gülden Güney, İlkem Ulugün, Tarkan Koç ve Tuba Erdem bulunuyor. "Makul Şüpheli", 21 Kasım’da CKM Büyük Salon’da ve 26 Kasım’da Leyla Gencer Sahnesi’nde sahnelenecek.

Türkiye’nin önde gelen etkinlik biletleme platformu Biletinial, sanatseverleri derinlikli deneyimlere davet ediyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

