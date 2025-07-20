İstanbul'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

"20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" kapsamında düzenlenen törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Erek Çağatay, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 1. Ordu Komutanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile Kıbrıs gazileri ve sivil toplum kuruluşlarından (STK) yetkililer katıldı.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Çağatay ve STK temsilcilerinin anıta çelenk sunmasının ardından şehit ve gaziler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Çağatay, 20 Temmuz 1974'teki askeri harekatın Kıbrıs'a barış getirilmesinin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve var oluş mücadelesinin dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türklerinin yanı sıra Ada'daki Rumların da özgürlüğe kavuştuğuna dikkati çeken Çağatay, "Yunan cuntasına karşı direnen Rumlar da kurtarılmış, Ada'da ve bölgede huzur ve güven ortamı tesis edilmiştir." dedi.

Çağatay, Rumların 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Enosis hayallerine giden bir adım olarak gördüğünü hatırlatarak "Kıbrıs Cumhuriyeti üç yıl yaşayabildi ve Türkler eşit ortağı olduğu cumhuriyetin tüm organlarından dışlandı. Bu durum 1963'te Türklere yönelik sistematik saldırılara dönüştü. 1974'e kadar süren bu karanlık yıllarda Kıbrıs Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle direndi." ifadelerini kullandı.

Türk halkının 1963-74 yıllarında yaşanan acı tecrübeleri unutmasının mümkün olmadığını vurgulayan Başkonsolos Çağatay, şu şekilde konuştu:

"Kıbrıs Türkleri, aynı trajedileri bir kez daha yaşamak istememektedir. Bu bağlamda, KKTC, Kıbrıs'ta mevcut olan iki devletin, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün güvence altına alınacağı bir zemin temelinde, adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılabileceği tezini Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle kayda geçirmiş ve tüm dünyaya ilan etmiştir."

Yunanistan'ın 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta giriştiği askeri darbenin Türkiye'nin Ada'ya müdahalesini meşrulaştırdığına işaret eden Başkonsolos Çağatay, "Türkiye, uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak Kıbrıs Türk halkını toplu soykırımdan kurtarmak amacıyla barış harekatını gerçekleştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkonsolos Çağatay, Kıbrıs Türklerinin barış harekatından önce de sonra Türkiye'nin desteğiyle Ada'da adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde güçlü desteğini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Ayrıca, Çağatay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak, harekat esnasında hayatını kaybeden şehitleri anıp anı defterini imzaladı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır