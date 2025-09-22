HABER

İstanbul’da kız öğrenci yurdundaki olay infial yaratmıştı! Adliyeye sevk edildiler

İstanbul’un Cevizlibağ ilçesinde Atatürk KYK Öğrenci Yurdu’nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 2’si İranlı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da kız öğrenci yurdundaki olay infial yaratmıştı! Adliyeye sevk edildiler

Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu’nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasına ilişkin, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’nün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada O.D. ve H.Ü. ile İran uyruklu S.A. ve M.R. adlı 4 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı. Öğrencilerin eşyalarına zarar veren şüphelilerin polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

4 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Adliyesi’ne gönderildi.

(İHA)

