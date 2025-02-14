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  4. İstanbul'da korkunç kaza! Beşiktaş’ta karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın kamyonun altında kaldı

İstanbul'da korkunç kaza! Beşiktaş’ta karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın kamyonun altında kaldı

14.02.2025 14:11
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14.02.2025 14:11
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Beşiktaş'ta yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kadın, hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Kaza, Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda sabah saat 11.00 civarında meydana geldi. Kadının sağlık durumu ve kaza sonrası detayları haberimizde…

Beşiktaş’ta saat 11.00 civarında Barbaros Bulvarı’nda bir kadın karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidine doğru yönelirken hafriyat kamyonunu altında kaldı.

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KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın, yaya geçidinden geçmeye çalışırken, sürücüsü belirlenen 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı.

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Olayın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak onu hastaneye sevk etti.

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AĞIR YARALANDI!

Ağır yaralanan kadın, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının durumu hakkında hastane yetkililerinden henüz net bir açıklama yapılmadı.

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“NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIM”

Kamyon şoförü ise olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şoför, kazanın nasıl gerçekleştiği sorulduğunda, "Kadın kendisi girmiş kamyonun altına. Nasıl olduğunu anlamadım," şeklinde bir açıklama yaptı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatırken, olayın ayrıntıları hakkında bilgi toplamaya devam etti.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş trafik kazaları
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