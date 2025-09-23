HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da korkunç olay! Elleri ve ayakları bağlanıp dükkanda darp edildi

İstanbul'da iş yerine ait olan evrakı alan çalışan, iş yeri sahibinin akrabaları tarafından dükkanın üst katına çıkarılıp elleri ve ayakları bağlanarak darp edildi. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan N.P., hayatını kaybetti. Dükkandaki 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da korkunç olay! Elleri ve ayakları bağlanıp dükkanda darp edildi
Recep Demircan

Olay saat 16.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir dükkanda çalışan yabancı uyruklu N.P.'nin, firmaya ait olduğu iddia edilen evrakları aldığını gören diğer çalışanlar durumu iş yeri sahibine haber verdi. Bir süre sonra iş yeri sahibinin akrabaları olan Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. isimli kişiler dükkana geldi. Yabancı uyruklu N.P.'nin, 4 kişi tarafından dükkanın üst katına çıkarıldığını gören çevredekiler, dükkandan gelen sesler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelerek dükkana giren polis ekipleri, elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış olan N.P.'nin ağır şekilde darbedildiğini ve R.K. isimli şüphelinin elindeki bıçak ile N.P.'nin başında beklediğini gördü. Duruma müdahale eden polis ekipleri, 4 şüpheliyi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

İstanbul da korkunç olay! Elleri ve ayakları bağlanıp dükkanda darp edildi 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan N.P., olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.P.'nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri dükkanda olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan savaş çıkaracak sözler: "NATO ülkeleri Rus uçaklarını düşürmeli"Trump'tan savaş çıkaracak sözler: "NATO ülkeleri Rus uçaklarını düşürmeli"
İşten çıkarılan kadın, kaynar suyla dehşet saçtı! "Gerekçen bu olsun"İşten çıkarılan kadın, kaynar suyla dehşet saçtı! "Gerekçen bu olsun"

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.