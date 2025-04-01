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  4. İstanbul’da korkunç olay! Eşini ve kızını öldürüp intihar etti

İstanbul’da korkunç olay! Eşini ve kızını öldürüp intihar etti

01.04.2025 13:49
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Sultangazi'de Hayrettin Kırbaş (70), eşi Hatice Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46)'ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.

İstanbul’da korkunç olay! Eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Olay, gece saatlerinde Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) ile tartıştı. Tartışma sonrası Kırbaş, evdeki av tüfeğini alıp önce eşini ardından da kızını öldürüp intihar etti.

Silah seslerini duyanlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan daireye özel harekat polisleri eşliğinde girildi. Ekipler, evdekilerin hayatını kaybettiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

1Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sultangazi
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