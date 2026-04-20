İstanbul'da maraton esnasında Çinlilerden şüphe uyandıran hareketler

İstanbul'da Çinli olduğu öne sürülen bir grup kişi, Uygur vatandaşlarını görüntülerken kameraya yansıdı. Çinlilerin bu esnada yaptıkları hareketler dikkatlerden kaçmadı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Mega kentte bugün 21. İstanbul Yarı Maratonu heyecanı yaşanırken kameraya yansıyanlar tartışma yarattı. Çinli olduğu belirtilen kişilerin köprü üzerinden yaptığı hareketler kuşku uyandırdı.

ÇİNLİLER NE YAPIYORDU?

Maratonda Uygur Türkü vatandaşlar, yarışmacıları Türkiye ve Doğu Türkistan bayraklarıyla karşıladı. Bu sırada köprü üzerinde Çinli olduğu öne sürülen şahıslar bulunuyordu.

Çinlilerin, Uygur Türklerini telefonlarla kayda alıp fotoğraflarını çektiği iddiası sosyal medyada gündeme gelirken o anlar kameraya da yansıdı.

DAKİKALARCA İNCELEDİLER

İddialara göre Çinliler dakikalarca Uygur Türklerini izleyip bu sırada telefonlarla görüşmeler de yaptı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yaşananlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. "Doğu Türkistan" isimli hesap da iddialara yer verdiği paylaşımına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi etiketledi.

Anahtar Kelimeler:
Çin İstanbul Uygur Türkleri maraton
