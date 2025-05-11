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İstanbul'da ruhsatsız 19 tabancanın ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

İstanbul'da 19 ruhsatsız tabanca ve silah malzemelerinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da ruhsatsız 19 tabancanın ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mayıs'ta Küçükçekmece'de bir şahsın silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen A.T, Bağcılar Yenigün Mahallesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Sorgulamasında çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüphelinin ikameti, iş yeri ve aracında yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör, 54 çeşitli ebatlarda fişek ile cep telefonu ve 2 bin 550 lira ele geçirildi.

Zanlının, Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde park halindeki bir aracı depo olarak kullandığını belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada 11 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör ve 97 namlu buldu.

Şüpheli A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul ruhsatsız silah
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