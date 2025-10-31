HABER

İstanbul'da sabaha karşı evde patlama! Daire kullanılamaz hale geldi, yaralılar var

İstanbul’da bir dairede sabaha karşı termosifon patladı. Evdeki yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Patlamada evin duvarları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi 1. Pehlivan Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci Katındaki dairede saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Dairenin banyosunda bulunan termosifon henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı.

Kaynak: DHA

