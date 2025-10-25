İstanbul'da sağanak hasarı: Yol çöktü, alt geçidi su bastı, araçlar su içinde kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış, gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif yağış gözlenirken, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi ve Küçükçekmece'de gece saatlerinden itibaren yağış şiddetini artırdı.

Megakentin en işlek caddelerinden biri olan Vatan Caddesi'nde yol çöktü. Çökme nedeniyle bir ticari taksi kaza yaptı.

Fatih’te Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi’nde gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle saat 05.30 sıralarında yol çöktü. Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu. Oluşan çukurun derinliği gün ağarınca ortaya çıktı.

POLİS ÖNLEM ALDI

Polis ekipleri başka bir kazaya neden olmaması için çökmenin meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri alırken, gün ağarmasıyla bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

ARAÇLAR SU İÇİNDE KALDI

Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi sağanak sonrası cadde su ile doldu. Park halindeki araçlar su içinde kaldı.

Cadde havadan görüntülendi.

ALT GEÇİDİ SU BASTI

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde etkisini arttırdı. Bakırköy Sahil yolunda bir alt geçici su bastı. Sahil yolunda birçok noktada da su birikintileri oluştu.

Şiddetli yağış nedeniyle Bakırköy Yeşilköy Florya alt geçidi yağmur suları ile doldu. Bazı araçlar sudan geçemeyince yolunu değiştirdi. Bazı araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Araç sürücüleri hızlarını düşürerek alt geçitten geçerken İBB ekipleri de su biriken yolda çalışma başlattı.

Yağmur sularının biriktiği bir nokta ise Eski Havalimanı Caddesiydi. Caddenin bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri cadde üzerinde güçlükle ilerlerken bazı araç sürücüleri de suya girmemek için araçları ile yolda manevra yapmak zorunda kaldı.

(Kaynak: İHA, DHA, AA)