İstanbul'da 'sağanak' trafiği! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Hafif yağışın etkili olduğu kentte, haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde ana arterler, sahil yolları, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik ağır seyrediyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Mecidiyeköy'de D-100 karayolunun Ankara ve Edirne istikametlerinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM bağlantı yollarında Esenyurt ve Bahçeşehir mevkilerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, otoyolunun Firuzköy ve Ispartakule mevkilerinde Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

D-100 karayolundaki yoğunluk Tuzla'dan başlayarak Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Ümraniye'den itibaren araçlar ağır ilerliyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade-Ümraniye arasında yoğun trafik olduğu görüldü.

YOĞUNLUKTA SON DURUM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu haritasına göre, saat 08.00 sıralarında Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 90, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 69 seviyelerine kadar ulaştı.