İstanbul'da sahte içki skandalı bitmiyor: Bir can daha gitti!

46 yaşındaki Nidal Mahi, İstanbul'un Fatih ilçesinde, 28 Ocak'ta Bayazıt'ta sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti.

ZEHİRLENME ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURMUŞ!

Suriye uyruklu Mahi, kaçak içki üretimi yapan bir kaynaktan aldığı içkiyi tükettikten sonra, zehirlenme şikayetiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan ilk tespitlerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mahi, hastanede tedaviye alındı.

5 ÇOCUĞU VARDI!

Ancak tüm müdahalelere rağmen 29 Ocak akşamı, saat 22:30 civarında yaşamını yitirdi.

5 çocuk babası olan Nidal Mahi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edildi.

Olayın ardından, kaçak içki üretimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.