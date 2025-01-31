HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İstanbul'da sahte içki skandalı bitmiyor: Bir can daha gitti!

İstanbul'da sahte içki skandalı bitmiyor: Bir can daha gitti!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
31.01.2025 11:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te, 28 Ocak'ta zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuran Mahi, tüm müdahalelere rağmen 29 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri tamamlanan Mahi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edildi.

İstanbul'da sahte içki skandalı bitmiyor: Bir can daha gitti!

46 yaşındaki Nidal Mahi, İstanbul'un Fatih ilçesinde, 28 Ocak'ta Bayazıt'ta sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti.

ISTANBUL--FATIHTE-5-COCUK-BABASI-SAHTE-_540389_160145

ZEHİRLENME ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURMUŞ!

Suriye uyruklu Mahi, kaçak içki üretimi yapan bir kaynaktan aldığı içkiyi tükettikten sonra, zehirlenme şikayetiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan ilk tespitlerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mahi, hastanede tedaviye alındı.

ISTANBUL--FATIHTE-5-COCUK-BABASI-SAHTE-_540422_160145

5 ÇOCUĞU VARDI!

Ancak tüm müdahalelere rağmen 29 Ocak akşamı, saat 22:30 civarında yaşamını yitirdi.

5 çocuk babası olan Nidal Mahi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edildi.

Olayın ardından, kaçak içki üretimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih sahte içki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haftada 100 milyon kazanıyorlardı! Uyuşturucu çetesi çökertildi...

Haftada 100 milyon kazanıyorlardı! Uyuşturucu çetesi çökertildi...

Ekrem İmamoğlu adliyede ifade veriyor!

Ekrem İmamoğlu adliyede ifade veriyor!

Bu defa giyinmedi, vücudunu tamamen boyadı! Klip çekimi görüntüleri gündemde

Bu defa giyinmedi, vücudunu tamamen boyadı! Klip çekimi görüntüleri gündemde

Avrupa'da yalnızca 1 beraberlik alabildik! UEFA ülke puanında işler karıştı

Avrupa'da yalnızca 1 beraberlik alabildik! UEFA ülke puanında işler karıştı

68 şüpheliden 35’i çocuk… Türkiye’nin konuştuğu kabusun adı ortaya çıktı: ‘Panel’

68 şüpheliden 35’i çocuk… Türkiye’nin konuştuğu kabusun adı ortaya çıktı: ‘Panel’

İstanbul'dan Bursa'ya uzanan dehşet: Bütün ailesini katledip kaçtı!

İstanbul'dan Bursa'ya uzanan dehşet: Bütün ailesini katledip kaçtı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.