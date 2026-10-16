İstanbul'da sel felaketi! Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi'den açıklama: "4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor"

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası ortaya çıkan sel felaketiyle ilgili Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Kayıp vatandaşlarımızı aramalar sürüyor. Afetin izlerini kaldıracağız. İhtiyaçları gidereceğiz. Afet en çok Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'ni etkiledi. Bizde sorunları yerinde tespit etmek için buradayız. Önceliğimiz vatandaşlarmızın ihtiyaçlarını karşılamak.
Tüm birimlerimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Gerekli koordinasyonlarla süreçler yürütülüyor."
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise yaptığı değerlendirmede şu ifadelerde bulundu:
"4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Birisi kendisi çıkıp geldi. Şarjı bitmiş. Diğer vatandaşlarımızın aranması devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları sürüyor"
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