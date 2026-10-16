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İstanbul'da sel felaketi! Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi'den açıklama: "4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yaşanan sel afetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, önceliklerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi ise aktif olarak 4 vatandaşın kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul'da sel felaketi! Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi'den açıklama: "4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor"
Doğukan Akbayır

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası ortaya çıkan sel felaketiyle ilgili Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul da sel felaketi! Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi den açıklama: "4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor" 1

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK"

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kayıp vatandaşlarımızı aramalar sürüyor. Afetin izlerini kaldıracağız. İhtiyaçları gidereceğiz. Afet en çok Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'ni etkiledi. Bizde sorunları yerinde tespit etmek için buradayız. Önceliğimiz vatandaşlarmızın ihtiyaçlarını karşılamak.

Tüm birimlerimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Gerekli koordinasyonlarla süreçler yürütülüyor."

İstanbul da sel felaketi! Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi den açıklama: "4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor" 2

"1 KİŞİ KAYIP DEĞİLMİŞ, ŞARJI BİTMİŞ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise yaptığı değerlendirmede şu ifadelerde bulundu:

"4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Birisi kendisi çıkıp geldi. Şarjı bitmiş. Diğer vatandaşlarımızın aranması devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları sürüyor"

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
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