İstanbul'da şiddetli yağış hayatı felç etti: AKOM'dan dolu uyarısı!

İstanbul, 27 Ekim 2025 tarihinde beklenmedik bir hava olayının etkisi altına girdi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış ve lodos, kentin birçok bölgesinde hayatı felç etti.

Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle caddeler göle dönerken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Küçükçekmece Sefaköy'deki Halkalı Caddesi ve Sultangazi'deki caddeler su birikintileriyle doldu taştı.

DOLU UYARISI GELDİ

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına ve korunaklı alanlara sığınmaya çalıştı. Arnavutköy'de ise ani bastıran yağış pazarcı esnafına zor anlar yaşattı. Tezgahlarını kapatmakta güçlük çeken esnaf, yağmurdan korunmaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı. Rüzgarın fırtına şeklinde eseceği ve sıcaklıkların 25 dereceden 15-17 dereceye kadar düşeceği belirtildi. AKOM, yıldırım, şimşek ve dolu riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Yetkililer, yağışların gece saatlerine kadar devam edeceğini ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdüreceğini bildirdi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve beraberinde gelen dolu uyarısı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşların dikkatli olması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması önem arz ediyor. Hava durumunun seyrinin takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.