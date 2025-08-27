HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bahçevlievler'de yakalanan 3 şüphelinin sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a ait iş yerini kurşunlamaya gittikleri iddia edildi.

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı
Recep Demircan

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Kurşunlama, Yağma, Tehdit" suçlarını işleyen Daltonlar Suç Örgütü başta olmak üzere motosikletli Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne seri operasyonlar düzenledi.

İstanbul da suç örgütlerine operasyon! Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı 1

Bağcılar, Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüp Sultan İlçeleri'nde baskın yapılan adreslerde sekiz farklı olaya karışan 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 98 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah görünümünde bir Airsoft tüfek, bir av tüfeği, 689'i tabanca mekanizması, bir çalıntı motosiklet, farklı ebatlarda 42 mermi, test amacıyla kullanılan bir doldur boşalt bidonu, silah montaj işlemlerinde kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen silahlar ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.

İstanbul da suç örgütlerine operasyon! Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı 2

Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Alperen Süer'den operasyonla ilgili detaylı bilgiler aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Vekili Uğur Demir de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'ne teşekkür eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Çetelere ve bütün silahlı suç unsurlarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

KURŞUNLAMAYA GİDECEKLERMİŞ

Öte yandan Sabah'ın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hemen her gün çeşitli bölgelerde suç ve suçlulara yönelik önleyici çalışmaları ve denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta silah ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin yeni nesil sokak çetesi üyelerinden oldukları öğrenildi.

İstanbul da suç örgütlerine operasyon! Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı 3

DİLAN POLAT DETAYI!

Ekipler şüphelilerin kendi aralarındaki mesajları da inceleyince sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a ait bir güzellik merkezini kurşunlamayla ilgili mesajlar olduğunu gördü. Şüphelilerin Dilan Polat'a ait işyerini kurşunlayacakları iddia edildi.

27 Ağustos 2025
27 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e bir soruşturma dahaBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e bir soruşturma daha
Motosiklet trafik levhasına çarptı: 1'i ağır 2 yaralıMotosiklet trafik levhasına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Erdoğan'dan net mesaj: "Hepsinin tepelerine bineceğiz"

Erdoğan'dan net mesaj: "Hepsinin tepelerine bineceğiz"

CHP'de bir istifa iddiası daha! Belediye başkanı kararını duyurdu

CHP'de bir istifa iddiası daha! Belediye başkanı kararını duyurdu

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

ASSAN Group'a ait 10 şirkete kayyum atandı! Sahibi ve şirket müdürü gözaltına alındı

ASSAN Group'a ait 10 şirkete kayyum atandı! Sahibi ve şirket müdürü gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.