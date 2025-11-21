HABER

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda el bombası, silahlar ve bir suç örgütünün hücre evi bulundu.

Bahçelievler Gümüş Sokak'ta 18 Kasım'da emniyet güçlerince kontrol amaçlı durdurulan Hasan D, Muhammed E. ve Kadir S'nin üst aramalarında, ceplerinde kar maskesi ve eldiven bulundu.

Şüpheliler ile yapılan mülakat ve telefon incelemelerinde, iki farklı yurt dışı numaralarından talimat alarak 500 lira karşılığında, üzerinde suç örgütü elebaşı fotoğrafı olan yazılı pankart ile fotoğraf çekildikleri anlaşıldı.

Yapılan araştırmaların ardından 2'si 18 yaşından küçük 3 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandı.

5 ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYONDA EL BOMBASI VE SİLAHLAR BULUNDU

Beşiktaş'ta, 17 Kasım'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti"nden yakalanan Yahya Yılmaz S'nin telefon incelemesinde, uzun namlulu silah ile Görkem Ç'nin fotoğrafı bulundu.

Görkem Ç. Eyüpsultan'daki adresine yapılan operasyonda Ömer Şerif Z. ve Mustafa B. ile yakalanırken, yapılan aramalarda 1 el bombası, 3 uzun namlulu silah, 8'i ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerle iltisaklı olduğu anlaşılan Ahmet U. da gözaltına alınırken, şüphelilerin suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Bu operasyonda 2'si 18 yaşından küçük toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILI 2 KİŞİ YAKALANDI

Küçükçekmece'de de polis ekiplerince çalıntı motosiklet üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan Oğuz P. ve Enes U. ile yapılan mülakatlarda, bu şüphelilerin eylem hazırlığında oldukları ve talimatı Daltonlar suç örgütü ile iltisaklı İbrahim U'dan aldıkları anlaşıldı. Biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN HÜCRE EVİ TESPİT EDİLDİ

Kağıthane'de ise üzerinde sahte plaka takılı aracın yanındaki 3 şüpheliden 2'si, polis ekiplerinin yanlarına geldiğini görünce kaçtı. Burada 18 yaşından küçük Efe Burak A. yakalanırken, yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 3 tabanca, şarjörler, fişekler ve benzin dolu bidon ele geçirildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Büyükçekmece'de Efe Burak A'nın da kaldığı Gündoğmuşlar suç örgütüne ait hücre evini tespit etti.

Bu adreste yapılan aramalarda, şüpheliler Mehmet Ali Ç. ile Berat Ali S. yakalandı.

Şüphelilerden ele geçirilen telefonlarda örgüt içi mesajlaşmalar ve silahlı maskeli fotoğraflar ele geçirildi. Zanlıların işlemleri sürüyor.

(AA)

21 Kasım 2025
Kaynak: AA
