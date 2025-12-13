HABER

İstanbul'da taksicilerden korsan taşımacılığa karşı konvoylu eylem

İstanbul'da korsan taşımacılığı protesto eden taksi şoförleri, şehrin farklı noktalarında toplanarak konvoy oluşturdu. Konvoy halinde Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelerek pankart ve dövizlerle korsan taşımacılığa tepki gösteren taksiciler basın açıklaması yaptı. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Kamuoyuna sesimizi duyurmak istiyoruz. Artık korsana hayır diyoruz. Her türlü mesleğin korsanına karşıyız" dedi.

Bazı taksiciler, korsan taşımacılığı protesto etmek için Yenikapı'da bir araya geldi. Araçlarına Türk Bayrağı asan taksiciler yanlarında getirdikleri pankart ve dövizleri taşıyarak slogan attı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da grup adına basın açıklaması yaptı. Aksu, korsan taşımacılıkla yaklaşık 3 yıldır mücadele ettiklerini belirterek, dijital korsan taşımacılıkla ilgili açılan davanın devam ettiğini söyledi.

İstanbul da taksicilerden korsan taşımacılığa karşı konvoylu eylem 1

'ARTIK KORSANA HAYIR DİYORUZ'

Eyüp Aksu, "Seksen bir ilde korsan taşımacılık sorunu var. İstanbul'da da üç yıldır korsan taşımacılıkla mücadele ediyoruz. Dijital korsan taşımacılıkla ilgili bir mahkeme sürecimiz var. Esnafımız ciddi iş kaybına uğradı. Bugün İstanbul'daki tüm taksici esnafımız ve emekçi şoför arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Kamuoyuna sesimizi duyurmak istiyoruz. Artık korsana hayır diyoruz. Her türlü mesleğin korsanına karşıyız. Adalet istiyoruz" dedi.

İstanbul da taksicilerden korsan taşımacılığa karşı konvoylu eylem 2

'EMEĞİMİZ VE EKMEĞİMİZ YOK OLUYOR'

Ticari taksi esnafının tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde çalıştığını vurgulayan Aksu, "Emeğimiz ve ekmeğimiz yok oluyor. 19 Aralık Cuma günü saat 14.30'da Çağlayan Adliyesi'nde dijital korsana karşı açtığımız davamız görülecek. Bu davanın son olmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul da taksicilerden korsan taşımacılığa karşı konvoylu eylem 3

Taksici Ramazan Yıldırım ise, "Belediye, devlet ihale yapıyor. Gitsinler resmi olarak plaka alsınlar. Sigorta ödemezler, Bağ-Kur ödemezler bir şey ödemezler. Almışlar 500 bin liralık araba taksicilik yapıyorlar. Biz 10 milyonluk arabayla yapıyoruz. Bedavadan iş var mı" dedi.

İstanbul da taksicilerden korsan taşımacılığa karşı konvoylu eylem 4

Eylem, yapılan açıklamanın ardından olaysız şekilde sona erdi.

(DHA)

13 Aralık 2025
Kaynak: DHA
