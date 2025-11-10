HABER

İstanbul'da trafik kazası! Yaralılar var

Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin pikaba çarptığı kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen M.E.A. (17) yönetimindeki otomobil, kavşakta dönüş yapan Ali K. (64) idaresindeki pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Kazada ehliyetsiz olduğu ileri sürülen sürücü M.E.A. (17), E.H.S. (17) ve pikapta bulunan O.E.M. yaralandı. Pikap sürücüsü Ali K. ise kazayı yara almadan atlattı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
