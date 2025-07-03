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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

Megakentte mesai çıkış saatinin de etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki yönde yoğunluk olduğu görülüyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan yoğunluk Maltepe'ye kadar, Anadolu Otoyolu'nda Üsküdar'dan başlayan yoğunluk Sancaktepe'ye kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda Tuzla'dan başlayan trafik Ataşehir'e kadar etkisini gösteriyor, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar da yoğun trafik etkili oluyor.

Sahil yollarından Abdullahağa Caddesi ile Kuleli Caddesi arasında her iki yönde de trafik ağır ilerliyor.

İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 74 e çıktı 1

KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki yönde yoğunluk olduğu görülüyor.

Avrupa Yakası TEM Otoyolu'nda Hasdal Mezarlığı ile FSM Köprüsü arası her iki yönde de trafik etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Mecidiyeköy mevkisinde Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kara yolunda Zeytinburnu'nda başlayan trafik, Avcılar'a kadar devam ediyor.

İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 74 e çıktı 2

AVRUPA YAKASI'NDA YÜZDE 76, ANADOLU YAKASI'NDA İSE YÜZDE 72 YOĞUNLUK

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 19.00 itibarıyla kent genelinde yüzde 74'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.

(AA)

03 Temmuz 2025
03 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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