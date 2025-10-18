HABER

İstanbul'da turist çift 4 gün kabusu yaşadı! Fidye için rehin alıp ellerini ve ayaklarını bağladılar

Eyüpsultan'da inşaat halindeki binanda Fas uyruklu A.H. (30) ve nişanlısı H.R. (29) 4 gün boyunca fidye için rehin tutuldu. Binanın penceresine çıkan kadın Arapça bağırarak çevredekilerden yardım isteyince görenler durumu polise ihbar etti. Nişanlı çift polis ekiplerince kurtarılırken, yakalanan bir şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

Tüyler ürperten olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta inşaat halindeki binanın penceresine çıkan bir kadın Arapça bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Ardından pencereden atlayan kadını görenler polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binanın birinci katından atlayarak hafif yaralanan kadına ilk yardımda bulundu. Fas uyruklu A.H.'nin ifadeleri üzerine binaya giren polis, A.H.'nin nişanlısı H.R.'yi elleri ve ayakları bağlı şekilde bir odada buldu.

Kurtarılan H.R. ve nişanlısı A.H., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken inşatta yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, kama olarak tabir edilen bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

4 GÜN REHİN TUTMUŞLAR

Turist olarak İstanbul'a geldiğini söyleyen nişanlı çift, polis merkezindeki ifadelerinde Afganistan uyruklu olduğunu söyleyen kişiler tarafından kaçırıldıklarını ve 4 gündür elleri ve ayakları bağlanarak rehin tutulduklarını anlattı. Mağdurlar, şüphelilerin ailelerini arayarak 18 bin dolar fidye istediğini belirtti.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay yerinden kaçan Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kaçırılan faslı çifte ait 3 cep telefonu ele geçirildi

Şüpheli Z.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken polisin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

(DHA)

