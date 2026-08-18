HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda, 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Evde 14 kilo 346,56 gram eroin ele geçirildiği duyuruldu.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyon başlattı. Fatih’te uyuşturucu ticareti yapıldığı anlaşılan beş katlı bir apartmanın giriş katındaki daireyi yakın takibe alan narkotik polisi, savcılıcıktan alınan arama ve el koyma izninin ardından, dün söz konusu adrese baskın düzenledi. Teknik ve fiziki takibe alınan 2 şüpheli nefes kesen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adresteki aramalarda 14 kilo 346,56 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.
Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü. Söz konusu şüphelilerin, Türk Ceza Kanunun 188’inci maddesince yürütülen tahkikat işlemlerinin sonunda bugün ilerleyen saatlerde adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yunanistan'ın hamlesi karşılıksız kalmadı! Türkiye’nin deniz parkı adımı gündem oldu: Miçotakis’e muhalefet baskısıYunanistan'ın hamlesi karşılıksız kalmadı! Türkiye’nin deniz parkı adımı gündem oldu: Miçotakis’e muhalefet baskısı
Mudanya’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandıMudanya’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.