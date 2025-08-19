HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapıyorlardı, yakalandılar! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapıyorlardı, yakalandılar! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

İstanbul da uyuşturucu ticareti yapıyorlardı, yakalandılar! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu 1

Operasyonda 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp olarak aranıyordu mısır tarlasından kemikleri çıktı!Kayıp olarak aranıyordu mısır tarlasından kemikleri çıktı!
Özlem Çerçioğlu'ndan gündem yaratacak 'Özgür Özel hamlesi!Özlem Çerçioğlu'ndan gündem yaratacak 'Özgür Özel hamlesi!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

İflas başvurusunda bulundular! Dev kulüp kapanıyor...

İflas başvurusunda bulundular! Dev kulüp kapanıyor...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ alev alev yandı! Komisyon gününde gündem yaratacak olay…

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ alev alev yandı! Komisyon gününde gündem yaratacak olay…

Özlem Gürses'ten CHP'li belediyeye tepki: Şoktan şoka girdim

Özlem Gürses'ten CHP'li belediyeye tepki: Şoktan şoka girdim

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan 7'nin üstünde deprem uyarısı!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan 7'nin üstünde deprem uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.