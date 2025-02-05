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  4. İstanbul’da yabancı plakalı araç şoku! Ambulansa hem yol vermedi hem de camı açıp bağırdı

İstanbul’da yabancı plakalı araç şoku! Ambulansa hem yol vermedi hem de camı açıp bağırdı

05.02.2025 08:57
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05.02.2025 08:57
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TEM Otoyolu Ataşehir geçişinde yabancı plakalı ve sağdan direksiyonlu bir otomobil, sirenleri açık olan ambulansa yol vermedi yetmezmiş gibi bir de camını açıp ‘yol vermiyorum’ diye bağırdı. O anlara kameralara da yansıdı.

TEM Otoyolu Ataşehir geçişinde yabancı plakalı ve sağdan direksiyonlu bir otomobil, sirenleri açık olan ambulansa yol vermedi. Ambulans, otomobili sağ şeritten geçtiği sırada camı açık olan sürücü 'Yol vermiyorum' diye bağırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Olay saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir ilçesi geçişinde meydana geldi. Sirenleri açık şekilde yolun sol şeridinde hasta taşıyan ambulansa, yabancı plakalı ve sağdan direksiyonlu bir otomobil yol vermedi. Ambulansın tüm sesli ve görsel uyarılarına rağmen yoldan çekilmeyen otomobilin sürücüsü, ambulans sağ şeritten geçtiği sırada "Yol vermiyorum" diye bağırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ataşehir plaka ambulans yabancı
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