İstanbul'da yağış hayatı felç etti: Vatan Caddesi'nde yol çöktü, Bakırköy alt geçidi sular altında

İstanbul, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen şiddetli sağanak yağışla güne başladı. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden yağış, özellikle Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Ancak en büyük sorun, Vatan Caddesi'nde meydana gelen yol çökmesi oldu. Edinilen bilgilere göre, saat 05.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 6 metrekarelik bir alanda çökme meydana geldi. Bu sırada seyir halinde olan bir taksi, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şoförün ani bir manevrayla çukura düşmekten kurtulmaya çalışması sonucu araç kontrolden çıktı ve takla attı. Kazada yaralanan taksi şoförü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ise çöken yolun onarımı için çalışmalara başladı. Yetkililer, yolun en kısa sürede trafiğe açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Şiddetli yağışın bir diğer olumsuz etkisi ise Bakırköy'de yaşandı. İlçedeki bir alt geçit, yağmur sularıyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan araçlar, çekiciler yardımıyla kurtarılırken, itfaiye ekipleri de su tahliye çalışmalarına destek verdi. Alt geçidin trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, alt geçitteki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Anadolu Yakası'nın birçok bölgesinde de sağanak yağış etkili oldu. Özellikle alt yapı yetersizliği bulunan bölgelerde su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, yağışların devam etmesi durumunda olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, özellikle sürücülerin dikkatli olmaları ve su birikintilerinden uzak durmaları gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da yaşanan bu son olaylar, altyapı yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şiddetli yağışların etkisini azaltmak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için altyapı çalışmalarına hız verilmesi gerekiyor. Ayrıca, Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alarak gerekli önlemleri almak da olası zararları en aza indirebilir.