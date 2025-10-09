HABER

İstanbul'da yağmurun etkisi ile trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı!

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB trafik haritasına göre saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.

Kentte aralıklarla süren yağışın da etkisiyle ana arter, caddeler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bakırköy'de başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Beylikdüzü ve Avcılar arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ile Avcılar ve Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kentin Anadolu Yakası'nda bir çok bölgede trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi.

D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal'dan Göztepe'ye kadar, Ankara istikametinde ise Göztepe'den Maltepe'ye kadar trafik yoğunluğu gözleniyor. Pendik ve Tuzla arasında ise her iki istikamette gecikmeler meydana geliyor.Tem Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar bir çok bölgede araçlar güçlükle seyretti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafik yoğunluğu Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Fikirtepe'den başladı.

Öte yandan, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 74'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

