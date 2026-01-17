HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da yangın! Bina kullanılamaz hale geldi

Arnavutköy'de kömürlükte başlayan yangın 2 katlı binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da yangın! Bina kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 19.30 sıralarında İmrahor Mahallesi Yayla Caddesi'nde kömürlükte çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bitişiğinde bulunan tek katlı kömürlükte başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 2 katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan bina ise kullanılamaz hale geldi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul! Yolcu kabul etmeyen ticari taksi trafikten men edildiYer: İstanbul! Yolcu kabul etmeyen ticari taksi trafikten men edildi
Sahte altın satanlara operasyon! 3 kişi tutuklandıSahte altın satanlara operasyon! 3 kişi tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.