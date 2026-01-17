İstanbul'da yangın! Bina kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 19.30 sıralarında İmrahor Mahallesi Yayla Caddesi'nde kömürlükte çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bitişiğinde bulunan tek katlı kömürlükte başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 2 katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan bina ise kullanılamaz hale geldi.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır