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İstanbul'da yine aynı görüntü! Çamur Boğaz'ı kapladı, deniz kahverengiye döndü

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İstanbul’da etkili olan sağanak yağışların ardından İstanbul Boğazı çamurla kaplanarak iki renge büründü. Çamurlu alan havadan görüntülendi. 14 Ekim'de İstanbul'u esir alan sel felaketinde de benzer görüntüler kaydedilmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İstanbul da yine aynı görüntü! Çamur Boğaz ı kapladı, deniz kahverengiye döndü 1

DERELERDEN TAŞAN ÇAMUR İSTANBUL BOĞAZI'NA AKTI

Yağışların yoğunluğu sebebiyle oluşan çamurlar derelerden İstanbul Boğazı’na aktı.

İstanbul da yine aynı görüntü! Çamur Boğaz ı kapladı, deniz kahverengiye döndü 2

RENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Çamurla kaplanan deniz iki renge büründü. Denizin çamurlu bölgeleri Beykoz’dan havadan görüntülendi.

İstanbul da yine aynı görüntü! Çamur Boğaz ı kapladı, deniz kahverengiye döndü 3

YİNE AYNI GÖRÜNTÜ

14 Ekim'de İstanbul'u esir alan ve can kayıplarına neden olan sel felaketinden sonra da benzer görüntüler oluşmuştu.

İstanbul da yine aynı görüntü! Çamur Boğaz ı kapladı, deniz kahverengiye döndü 4

Sağanak sonrası karadan akan çamurlu suyun denize dökülmesiyle özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen kahverengiliğin, kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar yayıldığı; Topkapı Sarayı açıklarına kadar etkili olduğu görüldü.

İstanbul da yine aynı görüntü! Çamur Boğaz ı kapladı, deniz kahverengiye döndü 5

Haliç’teki renk değişimi ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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yağmur İstanbul İstanbul Boğazı
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