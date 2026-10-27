İstanbul'da yine aynı görüntü! Çamur Boğaz'ı kapladı, deniz kahverengiye döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

DERELERDEN TAŞAN ÇAMUR İSTANBUL BOĞAZI'NA AKTI

Yağışların yoğunluğu sebebiyle oluşan çamurlar derelerden İstanbul Boğazı’na aktı.

RENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Çamurla kaplanan deniz iki renge büründü. Denizin çamurlu bölgeleri Beykoz’dan havadan görüntülendi.

YİNE AYNI GÖRÜNTÜ

14 Ekim'de İstanbul'u esir alan ve can kayıplarına neden olan sel felaketinden sonra da benzer görüntüler oluşmuştu.

Sağanak sonrası karadan akan çamurlu suyun denize dökülmesiyle özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen kahverengiliğin, kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar yayıldığı; Topkapı Sarayı açıklarına kadar etkili olduğu görüldü.

Haliç’teki renk değişimi ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır