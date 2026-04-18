İstanbul'da zincirleme trafik kazası!

Kartal TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Kartal TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken yavaşlayan bir kamyonete, arkasından gelen 5 araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Sancaktepe istikametinde uzun araç kuyrukları ve trafik yoğunluğu oluştu. Hasarlı araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB paylaştı! “Sondaj gemilerimize tam koruma"MSB paylaştı! “Sondaj gemilerimize tam koruma"
Küba'daki enerji krizi büyüyorKüba'daki enerji krizi büyüyor

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

