İstanbul'daki barajlarda su seviyesi düştü! Görüntüler vatandaşları tedirgin etti

Türkiye'de son zamanlardaki önemli konulardan biri kuraklık riski! Birçok bölgede su seviyesi ciddi şekilde azalırken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz sezonu su seviyesinin azalmasında önemli bir rol oynadı. Kuraklık riskinin olduğu illerden biri de İstanbul. Megakenti besleyen barajlardaki su seviyesi yüzde 34 olarak ölçüldü. Barajlarda çekilen görüntüler ise tedirgin etti.

Türkiye'deki en önemli sorunlardan biri de su sorunu! Bu yaz sıcaklık rekorları art arda kırılırken, barajlar alarm verdi. Özelikle İstanbul'daki durum ciddi boyutlara ulaştı.

İSTANBUL'DA GENEL DOLULUK ORANI YÜZDE 34

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 34 olarak ölçüldü. Yaz aylarında yağışların yetersiz kalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajlardaki su seviyeleri hızla geriliyor.

ÖMERLİ'DE SU ÇEKİLDİ, GENİŞ ALANLAR KURUDU

Kentte en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 27'ye düştü. Havadan çekilen görüntülerde, baraj kıyılarında suyun metrelerce çekildiği, geniş alanların kuruduğu gözlendi. Görüntüler, İstanbul'un en önemli barajında kuraklığın boyutunu ortaya koydu.

SON BİR AYDA YÜZDE 13'LÜK DÜŞÜŞ VAR

Öte yandan, Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 55,68, Darlık'ta yüzde 47, Terkos'ta yüzde 40, Alibey'de yüzde 21, Kazandere'de ise yüzde 8 olarak kaydedildi. İSKİ verilerine göre son bir ayda barajlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 13 oranında azaldı.

GÖRÜNTÜLER TEDİRGİN ETTİ

Ömerli Barajı'nın havadan çekilen görüntüler, kıyılarda yaşanan çekilmeyi gözler önüne sererken, İstanbullulara yaklaşan tehlike konusunda uyarı niteliği taşıyor.

(İHA)

