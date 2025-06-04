İstanbul'daki belediye CHP'den AK Parti'ye mi geçiyor? Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa'da dengeler değişti

CHP’li İBB'ye yönelik süren soruşturmanın 5. dalgasında 31 Mayıs günü sabah saatlerinde İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından tamamı adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında eski milletvekili ve belediye başkanlarının de bulunduğu 22 ismin tutuklanmasına karar verdi.

BELEDİYE BAŞKANLARI VE BAŞKAN YARDIMCILARI TUTUKLANDI

Tutuklananlar arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Er Çevik ve Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas yer alıyor.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR

Bu tutuklamalar arasında dikkat çekici isimlerden biri de Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe oldu. Bahçetepe'nin tutuklanması, ilçedeki siyasi dengeleri de değiştirdi.

Belediye Meclisi'nde sayısal çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı'nın yapılacak oylamayla belediyeyi devralması bekleniyor.

YENİ BAŞKAN AK PARTİLİ OLABİLİR

Hakan Bahçetepe hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi halinde, Belediye Meclisi içerisinden yeni başkan seçimi yapılacak. Meclisteki çoğunluğu sayesinde AK Parti’nin adayı yeni belediye başkanı olarak göreve gelmesi bekleniyor.