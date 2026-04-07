İstanbul'daki çatışmada yürekler ağza geldi! Kurşun İETT otobüsüne isabet etti

Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde çıkan çatışmada bir kurşunun yoldan geçen İETT otobüsüne isabet ettiği ortaya çıktı. Otobüsteki yolcuların panik anları kameralara yansıdı. Hiçbir yolcunun yaralanmaması ise sevindirdi.

Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde çıkan silahlı çatışma, çevrede paniğe yol açtı. Çatışma sırasında yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüstekilerin panik anları kameraya yansıdı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü, 2 terörist yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İETT OTOBÜSÜNE KURŞUN İSABET ETTİ

Çatışma sırasında bölgede panik yaşanırken, yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüsteki bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

YOLCULARIN BÜYÜK PANİĞİ

Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte yolcuların panik yaşadığı, bazı yolcuların koltukların altına saklanmaya çalıştığı ve şoförün aracı hızla olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü. Otobüse isabet eden kurşun nedeniyle korku yaşanırken, olayda otobüs içindeki yolcuların yara almadığı öğrenildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

