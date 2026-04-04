İstanbul'daki sokak hayvanları için yeni karar! Valilik Mayıs sonuna kadar süre verdi

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB ve 39 ilçe belediyesine gönderdiği yazıda Mayıs ayının sonuna kadar tüm belediyelerin sokak köpeklerinin toplatılması talimatını verdi. Görevlerini ihmal eden belediyeler hakkında ise suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Devrim Karadağ

İstanbul Valiliği sokak köpeklerine karşı belediyelere yeni bir talimat yazısı hazırlandı. Valilik tarafından Vali Davut Gül imzalı talimat, İBB ve 39 ilçe belediyesine gönderildi.

Gazeteci Burak Doğan'ın paylaştığı söz konusu açıklamada "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30.07.2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup yapılan değişikliklerle beraber mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer
verilmiştir." denildi.

Belediyelerin görevleri hatırlatılırken açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Mynet Anket İstanbul'daki Sokak Hayvanları İçin Yeni Kararı Destekliyor Musunuz?
Evet, sokak hayvanlarının korunması önemlidir.
13% (249 oy)
Hayvanları toplamak yerine başka çözümler bulunmalı.
31.1% (595 oy)
Bu karar halk güvenliği açısından doğrudur.
49.4% (946 oy)
Sokak hayvanları ile ilgili sorunlar göz ardı edilemez.
6.5% (125 oy)
Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmü ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin 'Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları' başlıklı 7. maddesi (a) bendinde "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 saylı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek" hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir. İlimizde bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine karşı tehdit oluşturmakta, zaman zaman ulusal basına da yansıyan olaylarda, sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu yaralanan vatandaşlarımız olmaktadır.

kedilere dokunmasınlar kediler sokakların süsleri ve güzellıkleri
bakımevi dedikleri hayvan hapishanelerine o canları tıkıp ölüme terkedecekler yine, uğraşacak başka şey kalmadı masum canlara sarmaya başladılar yine, yazık…
darisi ordu nun basina burayida temizlerler ins. su sokak kopeklerinden
