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İstanbul’daki son deprem korkuttu! Ahmet Ercan ve Şükrü Ersoy uyardı: ‘Enerji boşalımı komşu faylara geçebilir’

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, en az iki depremin olmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise yaptığı uyarıda "enerji boşalımı komşu faylara geçebilir" ifadelerini kullandı. İşte uzmanların İstanbul’da yaşanan son depremle ilgili yorumları…

İstanbul’daki son deprem korkuttu! Ahmet Ercan ve Şükrü Ersoy uyardı: ‘Enerji boşalımı komşu faylara geçebilir’

İstanbul'da hissedilen son deprem sonrası gözler uzmanlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Marmara Denizi'nde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, İstanbullularda büyük endişe yarattı.

Depremle ilgili açıklama yapan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntının beklenen bir artçı olduğunu belirterek, kaygılanacak bir durum olmadığını vurguladı.

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok. Çözüm sağlam yerde sağlam yapıdır. Bunun için güçlü bir ekonomi, bilinçli, toplumcu bir yönetim erki gerekir. Yapısal dönüşüm varsıla hizmet eder, kentsel dönüşüme düşmandır. Marmara’da en az iki deprem kaçınılmazdır. Ancak süre için henüz erken. Marmara M6,4 eşik değeri aşacak gerginliğe henüz erişmedi. Depremden ancak sizin katkılarınızla kurtuluruz. Önce sorumlu, bilinçli yurttaş olacağız. Uğurlusu olsun" ifadelerini kullandı.

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DEPREM HİSSEDİLDİ, PEKİ YIKICI ETKİ OLUŞTURDU MU?

TGRT Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şunları kaydetti:

"4.0 büyüklüğündeki deprem hissedilebilir ama yıkıcı, hasar verici bir deprem değil. Bu bakımdan korkulacak bir şey yok. 23 Nisan'da yaşanan 6.2 ve 5.9'luk depremlerin yaşandığı Kumburgaz fayında yaşandı. Bu depremde ana şokun ardından yaşanan artçılar kabul edilebilir.

ENERJİ YAVAŞ YAVAŞ BOŞALIYOR ANCAK...

Buradaki enerji yavaş yavaş boşalıyor. Her gün 2-3 tane depremler olurken sayı azalıyor. Kumburgaz fayında enerji boşalımı rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Ancak enerji boşalımı komşu faya aktarılır. Komşu faylarda bir hareketlilik yok. Spekülatif olur.

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DEPREMLER BİR AY DAHA SÜREBİLİR

Depremler 1 aydır sürüyor. 6.2'nin artçıları bir ay daha devam edebilir. Hayli azaldı, uzun da sürmeyebilir. Orta büyüklükteki bir depremin aylarca sürecek bir artçısı olmaz. Sürekli olacak diyemeyiz."
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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