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İstanbul’daki toplanma alanları nerede? İstanbul Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama (e-Devlet)

Toplanma alanları acil durumlarda ve doğal afet zamanlarında güvenli bir toplanma merkezi olarak kullanılır. Önceden belirlenen toplanma alanları belediyeler tarafından tespit edilerek toplanma alanı levhaları ile işaretlenir. Valilik, muhtarlık gibi resmi merkezler toplanma alanlarının kullanımında koordineli olarak çalışır.

İstanbul’daki toplanma alanları nerede? İstanbul Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama (e-Devlet)
Ferhan Petek

Deprem ve acil durumlarda toplanmak için alanlar belli başlı kriterlere göre belirlenir. Örnek olarak toplanma alanlarının mümkün olduğunca düz ve engebesiz olması gerekir. Her durumdaki kişiler, yaşlılar ya da engelli bireyler de bu alanlara kolayca ulaşabilmelidir. Toplanma alanlarının kontrolü belediyelerdedir. Alanlar belediyeler tarafından belirlenmekte ve kontrol edilmektedir. Şehirlerde uygun alanlar toplanma alanı olarak işaretlenir. Herkes ikamet ettiği adrese en yakın acil durum toplanma alanını bilmeli ve herhangi bir acil durum ya da doğal afet anında o alana gitmelidir.

Toplanma alanları nerelerdedir?

Türkiye’de her şehirde ve uygun olduğu tespit edilen her bölgede toplanma alanları bulunur. Bu toplanma alanları herhangi bir acil durum ya da doğal afet durumunda en yakında ikamet eden konutların boşaltılarak bu konutlardaki insanların toplanmaları için belirlenmiştir. Toplanma alanlarında bir araya gelen kişilerin güvenlikleri ve sağlıklı bilgi akışı sağlamak başat hedefler arasında yer alır.

Kişiler, kendilerine en yakında olan toplanma alanlarını bilmelidir. Bunun için e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilmektedir. Tüm resmi kurum ve kuruluşları tek bir portalda toplayan e-Devlet sistemi sayesinde toplanma alanlarının listelerine ve en yakın toplanma alanlarının ayrıntılı konumlarına ulaşılabilmektedir.

İstanbul’daki toplanma alanları nerededir?

Türkiye’nin en büyük ve aynı zamanda en kalabalık şehri olan İstanbul toplanma alanları haritası ve toplanma alanlarının listeleri hem e-Devlet üzerinden hem de İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ait internet sitesi ve uygulamasından görüntülenebilir. İstanbul Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulaması işlemi e-Devlet üzerinden yapılacaksa önce e-Devlet portalına uygulamasından ya da internet sitesinden kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapılması gerekir.

İstanbul Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama e-Devlet sisteminden yapılabilir. E-Devlet portalında yer alan ilgili kısımdan İstanbul toplanma alanları listesine ulaşabilmek mümkündür. İstanbul şehrinde yer alan toplanma alanlarından bazıları şunlardır:

  • Üsküdar: Çengelköy Sahil Parkı, Validebağ Korusu
  • Kadıköy: Kalamış Marina, Fenerbahçe Parkı
  • Bakırköy: Yeşilköy sahil, Atatürk Ormanı
  • Ataşehir: Kayışdağı piknik alanı, İçerenköy spor alanı
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