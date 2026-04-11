HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'dan Antalya'ya gidiyorlardı! Saldırı planı deşifre oldu

İçerik devam ediyor

Kütahya’da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 kişinin bulunduğu araçta kapı döşemesinin altına gizlenmiş el bombası ele geçirildi. ‘Daltonlar’ suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin, saldırı yapma amacıyla Antalya’ya gitmek için yola çıktıkları tespit edildi.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis uygulama noktasında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli görülen 34 FYM 892 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan detaylı aramada sağ kapı döşemesinin altına gizlenmiş bir kutu içerisinde el bombası ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler İ.E. ve A.Y. gözaltına alındı.

ANTALYA’DA SALDIRI PLANI DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan ilk incelemelerde şüphelilerin suç örgütü ‘Daltonlar’ ile bağlantılı oldukları ve İstanbul’dan Antalya’ya giderek bir saldırı gerçekleştirmeyi planladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E. ve A.Y. sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
antalya polis Kütahya el bombası bomba Daltonlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.