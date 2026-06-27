İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatına Düzce polisi 'Dur' dedi

Düzce’de polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde sevk edeceği değerlendirilen 1 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

UYUŞTURUCU SEVKİYATINA DÜZCE'DE 'DUR' DENDİ

Yapılan aramada piyasa değeri 12 milyon TL olan yaklaşık 115 bin adet (51 kilogram) sentetik ecza ele geçirildi. 4 suç kaydı bulunan M.G.'nin (47) uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır