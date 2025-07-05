İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul ve Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu: 86 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul ve Tekirdağ illerinde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 86 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yasa dışı bahis oynatan suçluların, bazı site ve villarda 'finans eveleri' kurduğu ve bu şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttüğü tespit edildi.

1 MİLYAR 200 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Banka hesapları üzerinden yapılan analizlerde yasa dışı bahis kapsamında yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık para trafiği yönetildiği tespit edildi.

Bunun yanı sıra operasyonda çok sayıda dijital materyal, silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Yapılan yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili bilgileri aktaran İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyonların görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

İstanbul ve Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu! 86 kişiye gözaltıpic.twitter.com/8pjoWMwwBH — Mynet (@mynet) July 4, 2025