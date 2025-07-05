HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul ve Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu: 86 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. İstanbul ve Tekirdağ'da bazı site ve villalarda kurulan 'finans evleri' aracılığıyla yönetilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyonda 86 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul ve Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonu: 86 şüpheli yakalandı
Mustafa Fidan

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul ve Tekirdağ illerinde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 86 kişinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü nden İstanbul ve Tekirdağ da yasa dışı bahis operasyonu: 86 şüpheli yakalandı 1

Yasa dışı bahis oynatan suçluların, bazı site ve villarda 'finans eveleri' kurduğu ve bu şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttüğü tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü nden İstanbul ve Tekirdağ da yasa dışı bahis operasyonu: 86 şüpheli yakalandı 2

1 MİLYAR 200 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Banka hesapları üzerinden yapılan analizlerde yasa dışı bahis kapsamında yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık para trafiği yönetildiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü nden İstanbul ve Tekirdağ da yasa dışı bahis operasyonu: 86 şüpheli yakalandı 3

Bunun yanı sıra operasyonda çok sayıda dijital materyal, silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü nden İstanbul ve Tekirdağ da yasa dışı bahis operasyonu: 86 şüpheli yakalandı 4

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Yapılan yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili bilgileri aktaran İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyonların görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

04 Temmuz 2025
04 Temmuz 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalova'daki yangında itfaiye eri yaralandıYalova'daki yangında itfaiye eri yaralandı
Moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralıMoloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
polis istanbul emniyet müdürlüğü yasa dışı bahis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel'den Manavgat talimatı!

CHP lideri Özel'den Manavgat talimatı!

Traktörden su kanalına düşen genç hayatını kaybetti

Traktörden su kanalına düşen genç hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi belli oldu! İlk oturum 13-14 Eylül de...

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi belli oldu! İlk oturum 13-14 Eylül de...

Saint-Maximin'den olay yaratacak doping açıklaması...

Saint-Maximin'den olay yaratacak doping açıklaması...

Hamas'tan ateşkes teklifine yeşil ışık! Trump duyuracak

Hamas'tan ateşkes teklifine yeşil ışık! Trump duyuracak

Boş arazide ölü bulunmuştu... Cinayet çıktı!

Boş arazide ölü bulunmuştu... Cinayet çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.