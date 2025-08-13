İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu: Tehdit, ağma ve kurşunlama olaylarını gerçekleştiren suç çetelerine operasyon

İstanbul'da 14 ilçede İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından tehdit, yağma ve kurşunlama gibi olayları gerçekleştiren suç çetelerine yönelik operasyonlar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda 69 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve "Suça ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor" diyen Yıldız, şu bilgileri verdi;

"Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 15 Temmuz – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ilçede tehdit, yağma, kurşunlama olaylarını gerçekleştiren motosikletli suç çetelerine ve yasadışı silah atölyesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında;

111 adet tabanca, 1 el bombası, çok sayıda fişek ve silah parçaları ile yüklü miktarda döviz ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 69’u tutuklandı.

13.08.2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltı alındı, işlemleri sürüyor.

Suça ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor"

