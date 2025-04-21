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İstanbul Fintech Week 2025 başlıyor! Yapay Zeka ve Web3 ile finansın geleceği şekilleniyor...

Beş yıl içinde 60 ülkeden 14 bini aşkın finansal teknoloji profesyonelini Türkiye'de buluşturan İstanbul Fintech Week (IFW), 6. edisyonu için geri sayımı başlattı. 11-12 Haziran tarihlerinde Fişekhane’de gerçekleştirilecek etkinlik, bu yıl ‘Finansın Geleceğini Yapay Zeka ve Web3 ile Yeniden Tanımlamak’ temasıyla sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Detaylar haberimizde...

İstanbul Fintech Week 2025 başlıyor! Yapay Zeka ve Web3 ile finansın geleceği şekilleniyor...

Beş yılda 60 ülkeden 14 bini aşkın finansal teknoloji profesyonelini Türkiye'de buluşturan İstanbul Fintech Week'in 6'ncısı için geri sayım başladı. 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte Web3, yapay zeka, borsa teknolojileri gibi konulara odaklanılacak.

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Küresel finansal teknoloji ekosisteminin öncülerini 2019'dan bu yana İstanbul'da bir araya getiren ve fintek sektörüne odaklanan danışmanlık şirketi KOOP Ventures tarafından düzenlenen İstanbul Fintech Week'in (IFW) 2025 edisyonu için geri sayım başladı.

11-12 Haziran'da Fişekhane'de gerçekleştirilecek etkinliğin teması, 'Finansın Geleceğini Yapay Zeka ve Web3 ile Yeniden Tanımlamak' olarak belirlendi. Birçok markanın sponsorluğunda düzenlenecek IFW 2025'in konuşmacıları da belli olmaya başladı.

FUTURE MONEY KİTABININ YAZARI RONİT GHOSE İSTANBUL'A GELİYOR

Beş edisyonda 500'den fazla uluslararası konuşmacının iç görüleriyle katıldığı İstanbul Fintech Week'in 2025 edisyonu da küresel uzmanların ve endüstri liderlerinin çığır açan fikirlerine tanıklık edecek. Citi'de Finansın Geleceği Başkanı rolünü üstlenen, Future Money kitabının yazarı Ronit Ghose, IFW 2025'in konuşmacıları arasında yer alacak. Ayrıca MENA Fintech Association Partneri ve Politikalar & Regülasyonlar Lideri Christine Abou Assali ile JPMorgan Chase AI/ML Yönetici Direktörü Theodosia Togia gibi isimler sahnede olacak.

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YAPAY ZEKADAN WEB3'E KAPSAMLI PROGRAM

Beş yıl boyunca 60'ı aşkın ülkeden 14 binden fazla katılımcıyı ağırlayan ve finansal teknolojilerin geleceğine dair konulara odaklanan önemli oturumlara ev sahipliği yapan IFW, merakla beklenen altıncı edisyonunda da ziyaretçilerin karşısına zengin bir programla çıkacak. İki güne yayılan etkinlik kapsamında 'Digital Finance Summit', 'Web3 Summit' ve 'AI in Finance Summit' olmak üzere üç endüstri zirvesi düzenlenecek. Ayrıca 'Women in Fintech', 'TradeTech' ve 'Fintech for Businesses' odaklarıyla üç özel buluşma da gerçekleştirilecek. Üst düzey yöneticilerin katılacağı kapalı oturum yuvarlak masa vizyon toplantılarının, uluslararası katılımcıların kendi ülkelerinin fintek pazarları hakkında bilgi vereceği özel oturumların ve startup sunumlarının da yer alacağı IFW 2025, yapay zeka ve Web3 çağında finansal teknolojilerin geleceğini yeniden tanımlamak isteyen tüm paydaşların kesişme noktası olacak.

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DİJİTAL FİNANSIN ÖNCÜLERİ ÖDÜLLENDİRİLECEK

IFW 2025, her yıl olduğu gibi bu yıl da KPMG ve İstanbul Fintech Week ortaklığında Türkiye'deki fintek ekosistemini desteklemek amacıyla düzenlenen Dijital Finansın Öncüleri Ödül Töreni'ne de ev sahipliği yapacak. Başvuruları 13 Mayıs'a kadar sürecek olan ödül programı; 'Öncü Banka, Vizyoner Banka, İş Birliğine En Açık Banka, Küresel Öncü Fintech, Yükselen Fintech, Yenilikçi Fintech ve Finansal Kapsayıcılık' olarak belirlenen 7 kategoride en iyileri ödüllendirilecek. İstanbul Fintech Week 2025 için erken kayıt avantajlı bilet satışları 30 Nisan'a kadar devam ediyor.

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ULUSLARARASI KATILIMCI LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Uluslararası katılımcı listesi, Cambridge Alternatif Finans Merkezi Yapay Zeka Araştırma Lideri Kieran Garvey, AllUnity COO'su Peter Grosskopf, küresel sadakat teknolojileri şirketi Merit Incentives Kurucu Ortağı ve CEO'su Julie Barbier-Leblan gibi isimlerle zenginleşen IFW 2025, iktisatçı ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez'i de yapay zekâ ve Web3'ün finansın geleceğine etkilerinin ele alınacağı kapsamlı etkinlikte katılımcılarla bir araya getirecek.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka FinTech finans
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