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İstanbul Hava Durumu! 01 Kasım Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul, 1 Kasım 2026 Pazar günü serin ve değişken hava koşullarıyla karşı karşıya. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor; rüzgar hissedilen sıcaklığı etkileyebilir. Bugün hafif yağış bekleniyor, bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. Soğuk havalara karşı hazırlıklı olun, katmanlı giyinmek önem taşıyor. Kapalı alanlar, sonbaharın tadını çıkarmak için ideal bir seçim.

İstanbul Hava Durumu! 01 Kasım Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

İstanbul’da 1 Kasım 2026 Pazar günü hava durumu serin. Sonbaharın etkisi altında olduğu için oldukça değişken. Şehrin simgeleri arasında boğaz, bulutlu gökyüzü altında belirginleşiyor. İstanbul’un tarihi dokusu bu havada göz alıcı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, hafif bir kaban veya hırka almanız iyi olur. Bu, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olabilir.

Bugün hava zaman zaman hafif yağışlı olabilir. Özellikle öğleden sonra böyle hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. İstanbul’un hava dinamikleri, beklenmedik sürprizler yapabiliyor. Bu dengeyi iyi kurmak önemli. Düşünmediğiniz anlarda sizi ıslatabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer serinlikte devam edecek gibi. Sonbaharın etkisiyle sıcaklık 18 ile 21 derece arasında seyredebilir. Çarşamba günü biraz daha fazla yağış bekleniyor. Planlarınızı yaparken açık havada alternatifler düşünmekte fayda var. Kapalı alanlarda zaman geçirmek, bu günlerde en iyi değerlendirme olabilir. Sabah saatlerinde serin, öğle saatlerinde hafif ılık bir hava hissedeceksiniz.

İstanbul'un hava koşulları rüzgarlı günlerde dikkate alınmalı. Rüzgarın etkisi açık alanlarda çarpıcı olabilir. Uzun yürüyüş konusunda rüzgarın artış gösterdiği saatlere dikkat edin. Buna göre bir rota belirlemek önemli. Gün içinde hava keyifli bir atmosfer sunuyor. Hafif rüzgarlı ama hoş bir ortamda yürüyüş yapabilirsiniz. Soğuk havalara hazırlıklı olmak, katmanlı giyinmek önemli önlemlerden biri.

İstanbul'un hava durumu değişken bir yapıya sahip. Bugün serin ama hoş bir hava var. Önümüzdeki günlerde de benzer bir atmosfer içinde olacağız. Millî parklar veya açık kafeler yerine kapalı alanları tercih etmek mantıklı. Şehrin iklimine adapte olursanız, sonbaharın tadını çıkarmak zor olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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