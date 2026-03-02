HABER

İstanbul Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün İstanbul'da hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklığın 12 dereceye çıkacağı belirtilirken, gece ise 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Genel olarak açık bir hava hakim. Nem oranı %46 seviyelerinde kalacak. Doğu-kuzeydoğu yönünden esen rüzgarın hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün olacak. İlerleyen günlerde benzer hava koşulları devam edecek.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi, İstanbul'da hava durumu ılıman. Hava sıcaklığı gün boyunca 12 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genelde açık olacak. Nem oranı %46 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak.

Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Mart Salı günü hava sıcaklıklarının 12 derece civarında olması öngörülüyor. 4 Mart Çarşamba günü ise sıcaklık 11 derece civarına düşecek. Hava genellikle açık kalacak. Nem oranı %50 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise saatte 4-5 kilometre arasında değişecek.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için elverişli. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Rüzgarın hızı zaman zaman artabilir. Rüzgar geçirmez giysiler tercih edebilirsiniz.

Özetle, İstanbul'da hava durumu uygun görünüyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam mevcut. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Uygun giysiler seçmek, konforlu bir deneyim sağlar.

