İstanbul Hava Durumu! 03 Eylül Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 3 Eylül 2026 tarihi, şehrin iklimi hakkında detaylar sunuyor. Bugünkü hava durumu 20 derece civarında. Bu sıcaklık, çoğu insan için toleranslı bir durum. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissi olur. Öğleye doğru gelen güneş havayı ısıtıyor. Şemsiyeler ve hafif kıyafetler günlük tercih haline geliyor. Güneşli bir gün beklentisi var. Ancak yer yer sıcak hava ve yerel yağış beklentileri de mevcut.

Hava durumu, yaz aylarının sonlarında değişkenlik gösteriyor. Beklenmedik yerel yağışlara hazırlıklı olmakta fayda var. Geçiş dönemlerinde hava durumu hızlı değişiyor. Dışarıda zaman geçirmeyi planlıyorsanız, şemsiye veya hafif su geçirmez giysi almak iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul iklimi değişkenliğini sürdürecek. 4 Eylül Cuma günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. O gün kararsız bir hava bekleniyor. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar günleri hava durumu stabilleşebilir. Sıcaklık 22-25 derece arasına yükselebilir. Güneş de sık sık kendini gösterecek.

Yaz mevsiminin tadını çıkarırken, sağlık önemlidir. Güneşin etkili olduğu saatlerde dışarda fazla kalmamak gerekir. Su tüketimine de dikkat etmek gerekir. Hava durumu tahminlerine dikkat ederek, esneklik göstermek akıllıca olur. İstanbul'da hava koşullarına dair doğru bilgi edinmek, motivasyon artıracaktır. Doğru önlemlerle sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmeniz mümkün.